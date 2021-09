De ultieme Bondgirls (deel I): hoe Ursula Andress uitgroeide van Zwitsers meisje tot wereldwijd sekssymbool

FilmNog twee dagen wachten, en dan draait de nieuwe James Bond eindelijk in de bioscopen. Net als in de 24 vorige films heeft ‘No Time to Die’ geen tekort aan ravissante dames, want geen Bond zonder Bondgirls. In onze nieuwe reeks zetten we de meest opvallende actrices in de kijker die gestalte gaven aan het legendarische filmfenomeen. Met vandaag deel I: Ursula Andress (85), misschien wel de bekendste Bondgirl aller tijden. Een portret van een Zwitsers meisje dat wereldwijd aanbeden werd, maar ook van de top naar het diepste dal ging en weer terug.