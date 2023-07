FILM Vijfde ‘Indiana Jo­nes’-film mist zijn start: opbrengst openings­week­end valt tegen

Teleurstelling na het matige debuutweekend van ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’. Er werd al zo lang uitgekeken naar het vijfde deel in de filmreeks met Harrison Ford in de hoofdrol, maar volgens de eerste cijfers bracht de film slechts 60 miljoen dollar op.