De Sovjet-Unie verfilmde ‘The Lord Of The Rings’ blijkbaar 30 jaar geleden al

FilmWie ‘Lord of the Rings' zegt, denkt ongetwijfeld aan de verfilming van regisseur Peter Jackson (59) uit 2001. Maar een tien jaar oudere Russische versie van de boeken van JRR Tolkien is nu opgedoken op YouTube. Dat schrijft The Guardian.

De Russische tv-film, die de naam ‘Chraniteli’ kreeg, werd in 1991 uitgebracht. Volgens kenners is het de enige adaptatie van de ‘Lord of the Rings’-trilogie die in Sovjet-Rusland gemaakt is. De film zou slechts één keer op televisie te zien zijn geweest, waarna ‘Chraniteli’ in de archieven van Leningrad Television verdween. Vorige week werd de film dan plots op YouTube gepost door 5TV, de opvolger van Leningrad Television. Op een paar dagen tijd werd de film al meer dan 800.000 keer bekeken.

De prent is een mooi voorbeeld van hoe films er in die tijd uitzagen. Van noemenswaardige special effects was nog niet echt sprake, en ook qua setdesign zijn er sindsdien duidelijk grote stappen vooruit gezet. Wel was de film iets vollediger dan de versie van Peter Jackson: verschillende personages en verhaallijnen uit het originele boek, waaronder het personage Tom Bombadil, krijgen hier een plekje. Opvallend, want de trilogie van Peter Jackson is met ruim 3 uur per film beduidend langer dan deze oudere versie. De soundtrack werd trouwens verzorgd door de Russische componist Andrei Romanov, van de rockband Akvarium.

Het werk van Tolkien was nooit echt ruim verkrijgbaar in de Sovjet-Unie, weet The Guardian. Volgens sommigen omdat het verhaal over een gevecht tegen een totalitaire macht niet door de censuur geraakte, volgens anderen omdat de inventieve taal van Tolkien gewoon erg moeilijk correct te vertalen was naar het Russisch. Pas in 1982, zo'n 28 jaar nadat ‘The Fellowship of the Ring’ gepubliceerd was, was er ook in de Sovjet-Unie een vertaling te verkrijgen. Het zou dan wel nog jaren duren vooraleer ook de vertalingen van de twee volgende boeken uit de reeks, ‘The Two Towers’ en ‘The Return of the King’, beschikbaar waren. Ook ‘The Hobbit’, een ander boek van Tolkien, werd trouwens enkele keren verfilmd in de Sovjet-Unie. In 1985 zond Leningrad Television een goedkope adaptatie van ‘The Hobbit' uit. En in 1991 zou er nog een geanimeerde versie gemaakt zijn, maar die werd grotendeels vernietigd.

Het moet wel gezegd worden dat het hier om ‘illegale’ adaptaties van de boeken van JRR Tolkien gaat. De auteur en z'n nakomelingen hebben waarschijnlijk nooit toestemming gegeven om deze versies te laten maken. Tolkien verkocht de filmrechten op ‘The Hobbit' en ‘The Lord of the Rings' in 1968 aan United Artists, maar daar werd nooit iets mee gedaan. Tolkien zelf stond ook niet echt te springen om films te maken van zijn werk: “Het is makkelijk om de Odyssee te verfilmen", liet hij ooit optekenen. Maar in 1976 kwamen de rechten terug in handen van Tolkien Enterprises. In 1977 werd dan een geanimeerde filmversie van ‘The Hobbit’ gemaakt, een jaar later volgde een animatieversie van ‘The Lord of the Rings’. Twee jaar later volgde nog de muzikale televisiefilm ‘The Return of the King’. Ook Peter Jackson kreeg toestemming voor zijn adaptatie van zowel ‘The Lord of the Rings’ als ‘The Hobbit’.

LEES OOK: