De lat ligt hoog: brengt ‘Avatar: The Way of Water’ 150 miljoen dollar op tijdens openingsweekend?

FilmDe wereld telt vol ongeduld af naar de release van ‘Avatar: The Way of Water’. De verwachtingen voor de vervolgfilm zijn dan ook hooggespannen. Zo wordt er verwacht dat de prent in zijn openingsweekend zo’n 150 tot 170 miljoen dollar zal opbrengen. Dat is bovendien meteen het dubbele van de originele ‘Avatar’-film. Deze laatste moest tevreden zijn met 77 miljoen dollar.

De originele ‘Avatar’ kende met ‘maar’ 77 miljoen dollar (73 miljoen euro) niet zo’n sterk openingsweekend. Al heeft de prent zijn schade achteraf wel ingehaald. In de VS alleen al bracht de film 749 miljoen dollar op. Wereldwijd staat de teller op 2,9 miljard dollar. Hoeveel ‘Avatar: The Way of Water’ in totaal zal opbrengen, durft men nog niet te zeggen, maar wat betreft het openingsweekend zijn er al enkele eerste cijfers opgedoken. Volgens ‘The Hollywood Reporter’ zal de vervolgfilm naar verwachting zo’n 150 tot 170 miljoen dollar opbrengen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Sommige analyses gaan bovendien nog verder. Zo zou het maar eens kunnen dat het vervolg de kaap van 200 miljoen zal overschrijven. Het zou alvast een opmerkelijke prestatie zijn, want in het verleden zijn hier nog meer drie films in geslaagd. Het gaat om ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), ‘Star Wars: The Force Awakens’ (2015) en ‘Star Wars: The Last Jedi’ (2017). Opgelet: het gaat hier wel over films met een release in de maand december.

Lat ligt hoog

De nieuwe ‘Avatar’-film kan bijna ook niet anders dan geld opbrengen. De nieuwe prent van James Cameron was namelijk zo duur om te maken dat het een van de meest opbrengende films ooit moet worden om winst te maken. “Om winstgevend te zijn, moet de film de derde of vierde best scorende film in de geschiedenis zijn”, aldus Cameron in ene gesprek met ‘GQ’. Als gevolg moet het tweede deel uit de Avatar-reeks meer dan twee miljard dollar (ruim 1,9 miljard euro) opleveren. Volgens Cameron is dat de drempel. “Dat is break-even”, vervolgt hij.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm James Cameron, de regisseur van de 'Avatar'-films. © EPA

Slechts vijf films hebben meer dan twee miljard dollar opgebracht. Twee van Camerons films, ‘Avatar’ (2009) en ‘Titanic’ (1997), staan in dat lijstje. Die brachten respectievelijk 2,74 miljard dollar en 2,2 miljard dollar op. De andere films in het rijtje zijn ‘Avengers Endgame’ (2,8 miljard dollar), ‘Star Wars: The Force Awakens’ (2,07 miljard dollar) en ‘Avengers: Infinity War’ (2,05 miljard dollar). Cameron wilde in zijn gesprek met ‘GQ’ wel niet verklappen hoe duur het precies was om de tweede Avatar-film te maken. “Heel duur”, liet hij daar alleen over los.

Op de concurrentie kan Cameron het alvast niet steken. Midden december verschijnen er maar weinig nieuwe films in de bioscoop. Op het einde van het jaar staan er wel nog enkele releases op de planning. Het gaat om de sequel van ‘Puss in Boots’ en de minder bekende ‘Babylon’, ‘I Wanna Dance With Somebody’ en ‘Women Talking’.

‘Avatar: The Way Of Water’ verschijnt op 16 december in de bioscoop.

LEES OOK:

Bekijk hier: de laatste nieuwe trailer van ‘Avatar: The Way of Water’.