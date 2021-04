De kogel is door de kerk: Michael Keaton keert terug als Batman

Michael Keaton was voor het eerst als Batman te zien in de gelijknamige film uit 1989, van regisseur Tim Burton. Er kwam heel wat kritiek op die casting omdat hij op dat moment vooral bekend was als komisch acteur, maar Keaton slaagde er toch in om het hart van fans en critici te veroveren. Volgens velen is hij zelfs de beste Batman ooit. Nu kruipt hij opnieuw in het pak voor de nieuwe film ‘The Flash’. De opnames van die film zijn maandag begonnen in Londen.

De geruchten dat Keaton een rol zou krijgen in de film, deden al langer de ronde. Maar vorige maand liet de acteur in een interview met Deadline nog uitschijnen dat hij niet mee zou spelen vanwege het coronavirus. “Weet je wat me nog meer zorgen baart dan dit allemaal? COVID", zei hij toen. “Ik ben echt heel bezorgd. Ik houd de situatie in het Verenigd Koninkrijk erg goed in het oog. Dat zal alles bepalen.”

Zijn agentschap heeft nu bevestigd dat Keaton wel degelijk in de prent te zien zal zijn. Daarin reist The Flash (Ezra Miller) terug in de tijd om de dood van zijn moeder te voorkomen. Per ongeluk creëert hij een nieuw universum, dat beschermd wordt door de dertig jaar oudere Batman, een rol van Keaton. Ook Ben Affleck kruipt in diezelfde film trouwens opnieuw in de huid van Batman.

De film komt normaal gezien op 4 november 2022 uit.

LEES OOK: