“De hitsige versie van ‘Belle en het beest’”: ondanks felle kritiek blijft derde ‘365 Days’-film scoren op Netflix

Film ‘Top Gun: Maverick’ steekt ‘Titanic’ voorbij in de Verenigde Staten

Tom Cruise’s (60) ‘Top Gun: Maverick’ blijft scoren. Het vervolg van de film ‘Top Gun' uit 1986, die al sinds mei goed op dreef is, vliegt nu naar de zevende plaats in de lijst van best verdienende films in de Verenigde Staten. Dat is één plaats hoger dan de legendarische kaskraker ‘Titanic’. Op wereldwijd niveau heeft de film wel nog een lange weg te gaan. Daar vind je namelijk ‘Titanic' op drie en ‘Top Gun: Maverick’ op dertien.

8 augustus