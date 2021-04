‘De Familie Claus' krijgt tweede film, opnieuw met Jan Decleir

Niemand minder dan Sien Eggers heet de kijkers welkom. “Ik ben Sien Eggers”, klinkt het. “We zijn hier in Antwerpen en we zijn ons volop aan het voorbereiden op de tweede film van ‘De Familie Claus’. En ik ben heel blij. In het najaar, ‘De Familie Claus 2' op Netflix.”

De productie van ‘De Familie Claus 2' is ondertussen gestart. De film vertelt het verhaal van Jules Claus, die kerst weer helemaal heeft omarmd. Zijn rol als toekomstige kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z’n tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat namelijk weer voor de deur! In het begin loopt alles op rolletjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag. In de cast vinden we Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Stefaan Degand, Bracha van Doesburgh, Renée Soutendijk, Pommelien Thijs en Sien Eggers terug.