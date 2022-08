“De DeLorean bestaat alleen omdat makers vreesden dat kinderen zouden stikken in een koelkast”: de filmgeheimen van ‘Back to the Future’

FilmFilms... ze laten ons lachen, huilen en huiveren. Ze ontspannen ons of laten ons op het randje van onze stoel zitten. Ze nemen ons mee naar een wereld die niet de onze is of die net heel herkenbaar is. Deze zomer proberen we achter de geheimen van de beste filmklassiekers te komen. Wat krijgen we niet te zien op het grote scherm? Deze week: ‘Back to the Future’.