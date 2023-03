De charme van Lukas Dhont moet het doen: ‘Close' neemt het met klein budget op tegen topfavoriet Oscars

Film Nieuwe ‘Harry Pot­ter’-film in de maak? “Er zijn plannen om populair theater­stuk op witte doek te brengen”

Volgens de Britse krant ‘The Sun’ heeft Warner Brothers Studios plannen om een nieuwe ‘Harry Potter’-filmreeks te maken. Het populaire theaterstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’, dat nog steeds te zien is in onder meer Londen en New York, zou een tweede leven krijgen op het witte doek.