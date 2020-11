David Prowse, de man in het Darth Vader-pak, overleden op 85-jarige leeftijd

Het was zijn managment die het overlijden bekendmaakte via Twitter. “Het is met grote spijt en hartverscheurend verdriet voor ons en miljoenen fans over de hele wereld, dat we moeten melden dat onze klant Dave Prowse overleden is op 85-jarige leeftijd”, klonk het. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt, maar de Britse acteur leed al enkele jaren aan gezondheidsproblemen. In 2014 werd dementie bij hem vastgesteld, en in 2018 trok hij zich terug uit het openbare leven. “Er is niets aan te doen", liet hij toen optekenen. “Ik had heel graag een cameo gehad in een van de nieuwe films, maar ik zou waarschijnlijk mijn tekst vergeten zijn.”

Prowse begon zijn carrière eigenlijk als gewichtheffer en bodybuilder, maar werd wereldberoemd dankzij zijn vertolking van Darth Vader in de eerste drie ‘Star Wars’-films. Regisseur George Lucas zag Prowse een lijfwacht spelen in de film ‘Clockwork Orange’ (Stanley Kubrick, 1971) en vroeg hem voor de rol. Al was hij enkel verantwoordelijk voor de fysieke rol van de iconische slechterik. De man, afkomstig uit Bristol, sprak eerst ook de tekst van Darth Vader in, maar zijn stem werd later vervangen door die van de Amerikaanse acteur James Earl Jones. Zijn accent bleek niet te verbergen. “We noemden hem Darth Farmer”, verklapte wijlen Carrie Fisher (prinses Leia) ooit in een interview.

Prowses acteursloopbaan duurde ongeveer een halve eeuw. Hij speelde in series zoals ‘The Saint’, ‘Space 1999' en ‘Doctor Who’. Prowse was ook Frankensteins monster in de Bond-parodie ‘Casino Royale’ in 1967. Hij speelde die rol ook in andere films. In Groot-Brittannië was hij ook bekend als de ‘Groene Kruis Man’ die tien jaar lang in talrijke reclamefilmpjes de verkeersveiligheid van vooral kinderen bevorderde. Hij was op die rol voor het Nationale Verkeersveiligheidscomité erg trots. Hij kreeg er ook een koninklijke onderscheiding voor, aldus de BBC.

