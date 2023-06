David Corenswet wordt de ‘nieuwe’ Superman, Rachel Brosnahan zal Lois Lane vertolken

Acteur David Corenswet wordt de nieuwe Superman in de volgende film die over de wereldberoemde held wordt gemaakt, ‘Superman: Legacy’. Dat meldt ‘The Hollywood Reporter’ dinsdag. Actrice Rachel Brosnahan gaat in de film zijn vriendin Lois Lane spelen.

Producent James Gunn, die de leiding heeft overgenomen van de DC Comics-reeks, heeft wekenlang meerdere koppels getest om te kijken wie het beste uit de verf kwam als het dynamische duo. Andere acteurs die ver kwamen in de race om Superman waren Nicholas Hoult en Tom Brittney.

Gunn gaat een nieuwe koers uitzetten met DC Comics, die afgelopen jaren flinke hits scoorde met films als ‘Aquaman’, ‘Wonder Woman’ en ‘Shazam!’. In ‘The Flash’, die nu in de bioscopen draait, wordt een situatie gecreëerd die het mogelijk maakt met een schone lei te beginnen. Zo komen er diverse nieuwe verhaallijnen rond bekende helden als Batman en Superman.

Eerdere acteurs

Tot nu toe is Superman op het witte doek gespeeld door drie acteurs. Christopher Reeve vertolkte de held tussen 1978 en 1987 in vier speelfilms. Daarna volgden twee acteurs die allebei maar één film de hoofdrol speelden: Brandon Routh was te zien in ‘Superman Returns’ (2006), die commercieel gezien te weinig deed, en Henry Cavill volgde hem op in ‘Man of Steel’ (2013). Cavill was wel in kleine bijrolletjes te zien in latere DC-films als ‘Dawn of Justice’ (2016), ‘Justice League’ (2017) en 'Black Adam’ (2022).

Lois Lane werd gespeeld door Margot Kidder in de jaren 70 en 80, Kate Bosworth in ‘Superman Returns’ en Amy Adams in ‘Man of Steel’.

Het is de bedoeling dat ‘Superman: Legacy’ in de zomer van 2025 in de bioscopen te zien is. Corenswet was eerder te zien in series als ‘Hollywood’, ‘The Politician’ en ‘Lady in the Lake’. Brosnahan won een Emmy voor haar rol in ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ en brak eerder door met haar rol in ‘House of Cards’.