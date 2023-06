David Attenborough achterna: Tom Waes spreekt natuurdocumentaire over walvissen in

‘Whale Nation’, van de Franse regisseur Jean-Albert Lièvre, gaat over het sociale leven van de walvissen, verteld uit hun eigen standpunt. Tom Waes vertolkt de stem van de walvissen, klinkt het in ‘De afspraak’. Een onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt, want Waes is ambassadeur van de Sea Shepherd Conservation Society. Die zet zich in voor de bescherming van het leven op zee. Het verbod op walvisjacht is een van hun programmapunten.