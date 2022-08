‘Das Boot’-regisseur Wolfgang Petersen (81) overleden

‘Das Boot’ is een oorlogsfilm uit 1981. Het scenario is gebaseerd op de roman ‘Das Boot’ uit 1973 van de Duitse auteur Lothar-Günther Buchheim. Door de verfilming werd de roman in heel West-Duitsland bekend. In 1998 kwam de directors cut-versie van ‘Das Boot’ uit.

Petersen regisseerde eveneens een aantal Hollywood-films, zoals ‘Enemy Mine’ (1985), ‘In the Line of Fire’ (1993) met Clint Eastwood en ‘Outbreak’ (1995) met Dustin Hoffman.