Daniel Radcliffe gaat ‘Weird Al’ Yankovic spelen in biopic

In ‘Weird: The Al Yankovic Story’, zien we Radcliffe als de komiek die al vijf Grammy-awards op zijn naam heeft staan. In de film krijgen we te zien hoe Al zijn eerste grote hits ‘Eat It’ en ‘Like a Surgeon’ maakte, maar ook zijn celebrity-affaires en extravagante levensstijl komen aan bod. De opnames gaan in februari dit jaar van start. De film wordt exclusief gemaakt voor The Roku Channel, het is nog niet bekend op welke streamingdiensten de prent later beschikbaar zal zijn.