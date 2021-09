Daniel Craig over zijn afscheid als James Bond: “Had het gevoel dat ik het fysiek niet meer zou aankunnen”

No Time to Die, de nieuwste James Bond-film, speelt vanaf vrijdag in de cinémazalen. Acteur Daniel Craig blikt bij de Britse televisiezender Sky terug op zijn rol. “Ik hoop dat mensen zullen onthouden dat we iets van betekenis hebben proberen doen met het personage”.