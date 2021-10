“Crewleden gebruikten wapens met echte munitie uren voor dodelijke schietpartij op set van ‘Rust’”

Het tijdverdrijf heet ‘plinking’, meldt The Wrap. Nadien werd een van de gebruikte pistolen door regieassistent David Halls overhandigd aan acteur Alec Baldwin, die vervolgens nietsvermoedend het schot loste dat het leven kostte aan Halyna Hutchins en waarbij regisseur Joel Souza gewond raakte aan de schouder. Halls zou bevestigd hebben dat er geen kogels in het pistool zaten.

“Het was duidelijk een slecht georganiseerde set”, klonk het nadien. Bekijk hier deze en andere reacties uit de filmwereld

Productiemaatschappij Rust Productions wil voorlopig niet reageren op de nieuwe berichten en verwijst naar een eerdere reactie die het bedrijf naar Amerikaanse media stuurde, waarin het stelt dat veiligheid op de set hun hoogste prioriteit is, en dat de firma meewerkt aan het onderzoek naar de omstandigheden van het incident.

Het voorval vond donderdag plaats op Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, New Mexico. De filmlocatie wordt vaak gebruikt voor de opnames van westerns.

De sheriff van Santa Fe gaf zondag de beëdigde verklaring vrij van Souza, die vrijdag aan de agenten had verteld dat het wapen afging toen Baldwin aan het oefenen was om zijn pistool te trekken. Souza vertelde hen dat Baldwin op een bankje in een kerk zat en een ‘cross draw’ oefende. Dat is een beweging waarbij de schutter met zijn rechterhand zijn wapen uit het holster aan de linkerkant van het lichaam trekt, of omgekeerd.

Souza keek over de schouder van Hutchins “toen hij hoorde wat klonk als een zweepslag en vervolgens een luide knal”. De regisseur bevestigde ook aan de speurders dat hij op de set de term “cold gun” had gehoord, wat betekent dat het vuurwapen leeg had moeten zijn.

Volgens Souza hadden drie mensen de vuurwapens voor de opnames gehanteerd: de wapenbeheerder, de eerste regieassistent en tot slot de acteur. Regieassistent Dave Halls kwam eerder al in opspraak omdat hij ook op andere filmsets de veiligheidsprotocollen niet gevolgd zou hebben. Wapenbeheerder Hannah Gutierrez-Reed had nog maar net haar eerste productie als hoofd-wapenbeheer afgewerkt. “Ik was er in het begin erg zenuwachtig over”, zei ze over haar werk op de set van de film ‘The Old Way’ met Nicolas Cage in de hoofdrol. “Ik had de baan bijna niet aangenomen omdat ik niet zeker wist of ik er klaar voor was, maar uiteindelijk verliep alles heel vlot”, vertelde ze in een interview voor de podcast ‘Voices of the West’. Voor haar werk leert ze acteurs onder andere hoe ze een holster moeten dragen en hoe ze een wapen moeten richten en schieten.

Dit weten we over Hannah Gutierrez-Reed, de jonge vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens in Rust:

