Controversiële regisseur Woody Allen ondanks protest op filmfestival Venetië, tot groot ongenoegen van het publiek

FilmWoody Allen (87) kreeg gisteren geen warm welkom op het filmfestival van Venetië. Toen hij met zijn familie arriveerde voor de première van ‘Coup De Chance’, werd de controversiële regisseur uitgejouwd door critici. In de dagen voor zijn aankomst doken ook al verschillende spandoeken op in protest tegen Allen, alsook tegen regisseur Roman Polanski (90).

Ondanks protestacties tegen Woody Allen, is de regisseur toch afgezakt naar Venetië voor de vertoning van ‘Coup De Chance' op het filmfestival. En daar waren critici duidelijk niet mee opgezet. Eerder doken in Venetië al verschillende spandoeken op die het filmfestival ervan beschuldigen een podium te geven aan “verkrachters” zoals Allen en Roman Polanski. Gisteren stuitte de controversiële regisseur op boegeroep toen hij op de rode loper aankwam met zijn vrouw Soon-Yi Previn (52), de geadopteerde dochter van zijn ex-vriendin, en zijn kinderen. Een groepje demonstranten scandeerde “misbruikers” en overschaduwde het applaus op de première.

Volledig scherm Woody Allen met zijn vrouw Soon-Yi Previn en hun adoptiekinderen Bechet Allen en Manzie Tio Allen op het filmfestival van Venetië. © Photo News

Woody Allen ligt al jarenlang onder vuur nadat zijn adoptiedochter hem in 1992 beschuldigde van seksueel misbruik. Dat ontkent de regisseur echter standvastig. Ook Allens relatie met zijn vrouw Soon-Yi Previn, wekt heel wat kritiek op. Previn was de adoptiedochter van Allens ex-vriendin Mia Farrow. De twee waren 13 jaar samen toen Farrow haar ex betrapte op een affaire met Previn. Hun relatie begon in december 1991, oordeelde de rechtbank. Previn was toen 21, Allen was 56.

Allens film ‘Coup de Chance’ ging gisteren in première op het filmfestival maar maakt geen kans op een Gouden Leeuw. Het is het verhaal over de band tussen twee jonge mensen, die leidt tot ontrouw en uiteindelijk zelfs tot misdaad. ‘Coup de Chance’, met Lou de Laage en Valerie Lemercier in de hoofdrollen, is bovendien Allens eerste Franstalige film.

Volledig scherm Woody Allen en zijn vrouw Soon-Yi Previn op het filmfestival van Venetië. © Photo News

Tijdens een persconferentie dezelfde dag zei de regisseur tegen verslaggevers dat hij in heel zijn leven al veel geluk heeft gehad. “Ik had twee liefhebbende ouders, ik heb goede vrienden. Ik heb een geweldige vrouw en huwelijk, twee kinderen. Over een paar maanden word ik 88 jaar. Ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Er is me nog nooit iets vreselijks overkomen. Ik heb mijn hele leven heel veel geluk gehad.”

“Toen ik films begon te maken, kozen alle mensen ervoor om de nadruk te leggen op wat ik goed kon en om me niet verantwoordelijk te houden voor de dingen die ik slecht deed”, vervolgde Allen. “Ze waren erg gul voor me. Ik heb in mijn leven veel onverdiende lof gekregen en een enorme hoeveelheid aandacht en respect.”