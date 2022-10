‘Close’ van Lukas Dhont wint hoofdprijs op Hamptons Film Festival in VS

Met het winnen van de hoofdprijs, de Award for Best Narrative Feature, op het Hamptons International Film Festival toont ‘Close’ volgens het VAF dat ook de VS vallen voor het verhaal van Remi en Leo. De jury werd dit jaar voorgezeten door Rajendra Roy, hoofdcurator voor film van het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMA) die ook zetelt in het International Film Executive Committee van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), de organisatie achter de Oscars. ‘Close’ is dit jaar de Belgische inzending.