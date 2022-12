‘Close’ van Lukas Dhont maakt kans op een Golden Globe

FILM STREAMING­TIP. ‘Emancipa­ti­on’: Will Smith als ontsnapte slaaf

Afgelopen jaar was zonder twijfel het meest turbulente uit Will Smiths (54) leven. Niet alleen won hij zijn eerste Oscar als vader van de tenniszusjes Williams in ‘King Richard’, hij besloot die avond ook een muilpeer te verkopen aan comedian Chris Rock, omdat hij vond dat die zijn vrouw had beledigd. Die actie zal hem de rest van zijn leven achtervolgen, maar een klein jaar later staat Smith gelukkig weer in de belangstelling voor datgene wat hij het best kan.

9 december