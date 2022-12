‘Close’ van Lukas Dhont en ‘Black Bird’ van Michaël Roskam maken kans op een Golden Globe

Op 11 januari 2023 weten we of ‘Close’ en ‘Black Bird' hun nominaties kunnen verzilveren. De film van Lukas Dhont neemt het op tegen ‘All Quiet on the Western Front’ (Duitsland), ‘Argentina, 1985' (Argentinië), ‘Decision to Leave’ (Zuid-Korea) en ‘RRR’ (India). ‘Black Bird’ van Michaël Roskam gaat de strijd aan met ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ (VS), ‘The Dropout’ (VS), ‘Pam & Tommy’ (VS) en ‘The White Lotus’ (VS).