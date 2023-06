‘Close’ van Lukas Dhont bekroond met LUX-publieksprijs: “Deze is voor jonge generatie die zichzelf probeert te zijn”

Dit jaar waren vijf films genomineerd. ‘Close’ haalde het van Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’ van Ruben Östlund, Berlinale-competitiefilm ‘Alcarràs’ van Carla Simón, ‘Burning Days’ van Emin Alper en ‘Will-o’-the-Wisp’ van João Pedro Rodrigues. “Het is heerlijk om zoveel liefde van het Europese publiek te voelen voor onze film, waarin we het nadrukkelijk hebben over intimiteit en verbondenheid”, reageert Lukas Dhont. “Zeker op een moment dat deze waarden overal, ook binnen de EU, onder druk staan. In Bulgarije werden twee screenings van ‘Close’ door extremisten onderbroken, in Italië staan adoptierechten voor queer koppels onder druk, in Hongarije is er een verbod op zogenaamde ‘LGBT-propaganda’. Wij dragen deze prijs op aan een jonge generatie die, ondanks deze en andere tegenkanting, zichzelf probeert te zijn.”

Oscars en Césars

Lukas Dhonts tweede speelfilm ging in mei 2022 in wereldpremière op het Festival van Cannes, waar de film naar huis mocht met de Grand Prix du Jury. Daarop volgden tientallen internationale festivalselecties en verschillende prestigieuze filmprijzen, waaronder de Prijs voor Beste Internationale Film van de National Board of Review en twee prijzen op het Chicago International Film Festival. Close was genomineerd voor zowel de Oscars als de Césars. Bij ons opende ‘Close’ in oktober 2022 het Film Fest Gent, waarna Lumière de film in de bioscopen bracht. In België trok de film meer dan 310.000 bezoekers naar de bioscoop. In de Verenigde Staten bracht arthouseverdeler A24 de film in de zalen.