‘Close’ van Lukas Dhondt wint filmfestival in Sydney

Film ‘Les Pires’ met Johan Helden­bergh in de prijzen gevallen op het filmfesti­val van Cannes

‘Les Pires’, de eerste langspeelfilm van de Franse regisseurs Lise Akoka en Romane Gueret, is in de prijzen gevallen op het filmfestival van Cannes. De prent won de prijs Un Certain Regard, de hoofdprijs in deze categorie die gewaagde en originele films van minder bekende makers wil eren.

27 mei