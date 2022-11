‘Close' valt twee keer in de prijzen op het Europese Filmfestival in Sevilla

Film “Precies de maffia”: bekijk hier de eerste trailer van ‘De Zonen van Van As - De cross’

Vijf seizoenen lang was de reeks ‘De Zonen van Van As' op televisie te zien. Nu krijgt de komische reeks een tweede leven in de bioscoop. Op 7 december komt de langspeelfilm ‘De Zonen van Van As - De Cross’ uit. Het wordt een prettig weerzien met oude bekenden, want de volledige hoofdcast tekent present.

9 november