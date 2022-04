‘Close’, de nieuwe film van Lukas Dhont, maakt kans op Gouden Palm tijdens filmfestival van Cannes

Film Derde ‘Fantastic Beasts'-film komt eraan, test hier je kennis over de magische wereld van J. K. Rowling

We hebben er lang op moeten wachten, maar op 6 april is het zover. Op deze datum verschijnt ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ in de bioscoop. Is jouw kennis over de magische wereld van J. K. Rowling nog steeds up to date of kan je wel een kleine opfrissingscursus gebruiken? Aan de hand van onderstaande quiz kom jij te weten of je een echte ‘Harry Potter’-fan bent of niet.

30 maart