Clint Eastwood regisseert én acteert op zijn 91ste: "Je ziet niet eens dat die film door een oude mens is gemaakt"

Film Koen De Bouw onder de indruk van Monica Belluci: “Niks is zo ergerlijk als een acteur die zichzelf overschat”

1 augustus Koen De Bouw (56) was te zien als een tattoo-artiest in de Tunesische film ‘The Man Who Sold His Skin’. Het leverde hem niet alleen een rol in een Oscargenomineerde film op, maar ook een kans om naast wereldster Monica Belluc op de set te staan. De acteur was erg onder de indruk van haar kunnen.