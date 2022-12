Classificatie film ‘Pietje Bell’ na klachten aangepast naar 9 jaar

Eerder bleek dat de classificatie van de film uit 2002 was aangepast van 'alle leeftijden' naar '12 jaar en ouder', nadat Kijkwijzer meerdere klachten had ontvangen dat kinderen angstig werden van bepaalde scènes in de film. ‘Pietje Bell’, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, had daardoor dezelfde keuring als recente actiefilms als ‘No Time To Die’ of ‘Spider-Man’.