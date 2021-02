Christopher Plummer was meer dan ‘The Sound Of Music’: bekijk hier zijn beste momenten

FilmGevierd acteur Christopher Plummer (91) is niet meer. De meesten zullen hem kennen van zijn legendarische performance als Kapitein von Trapp in ‘The Sound Of Music’ (1965), maar hij was zoveel meer dan dat. Bekijk hier fragmenten van zijn meest spraakmakende acteerprestaties.

Canadees acteur Christopher Plummer debuteerde op Broadway in 1954, maar dook al snel de filmwereld in. Zijn filmcarrière ging van start met zijn rol als Joe Sheridan, een toneelschrijver, in de Amerikaanse film ‘Stage Struck’ (1958), geregisseerd door Sidney Lumet.

‘Hamlet at Elsinore’ (1964)

‘To Be Or Not To Be’ uit Hamlet, het is waarschijnlijk de meest bekende proloog die William Shakespeare ooit schreef. Hij werd door verschillende acteurs verkondigd, maar niemand deed het zo integer en geloofwaardig als Christopher Plummer in ‘Hamlet at Elsinore’ van regisseur Philip Saville uit 1964. Bij de 18e Emmy Awards (1966) werd Christopher Plummer zelfs genomineerd in de categorie ‘Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama’ voor zijn optreden als Hamlet in deze verfilming van een toneelstuk.

‘The Sound Of Music’ (1965)

Als er een film is waar iedereen Plummer van kent, dan is het wel ‘The Sound Of Music’ (1965) waarin hij Kapitein von Trapp vertolkt, aan de zijde van Julie Andrews. Een van de meest gekende nummers uit de film is ongetwijfeld ‘Edelweiss’ waarbij vele harten smolten voor de warme stemkleur van Plummer. Echter was het niet Plummer zelf die het nummer inzong, tot zijn eigen verontwaardiging: “Ik was waarschijnlijk verschrikkelijk om mee te werken, want ik was zo kwaad dat ze me niet lieten zingen. Ik had daar zo hard aan gewerkt, maar ze hebben me gedubt. De enige reden waarom ik dat verdomde ding deed, was omdat ik dan een musicalfilm kon doen.”

‘The Insider’ (1999)

Na ‘The Sound Of Music’ volgden nog heel wat succesvolle films waaronder ‘Battle of Britain’ (1969), ‘Star Trek VI: The Undiscovered Country’ (1991), ‘Malcolm X’ (1992) en ‘Twelve Monkeys’ (1995). In 1999 won hij voor zijn vertolking van een televisiejournalist, Mike Wallace, in het Amerikaanse drama ‘The Insider’ de ‘National Society of Film Critics Award for Best Supporting Actor’.

‘The Last Station’ (2009)

In 2010 wordt Plummer voor het eerst in zijn carrière genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol als Leo Tolstoj in ‘The Last Station’ (2009). In het biografische drama worden de laatste maanden van het leven van Leo Tolstoj opgetekend en speelt Plummer aan de zijde van onder andere James McAvoy en Helen Mirren. Voor diezelfde rol was hij al genomineerd voor een Golden Globe en een Screen Actors Guild Award.

‘Beginners’ (2010)

Een van Christopher Plummers meest opvallende rollen speelde hij in 2010, toen hij de rol vertolkte van een homoseksuele man die op latere leeftijd uit de kast komt. Het Amerikaanse romantische komedie-drama werd geschreven door Mike Mills die inspiratie bij zijn eigen vader haalde, die pas op 75-jarige leeftijd uit de kast kwam. Plummer ontving voor zijn rol een Oscar voor ‘Beste Bijrol’.

‘The Last Full Measure’ (2019)

Zijn laatste film werd het Amerikaans oorlogsdrama ‘The Last Full Measure’, geregisseerd door Todd Robinsons, waarin hij Frank Pitsenbarger vertolkt. Daarin speelde acteur Peter Fonda z'n laatste filmrol, aangezien hij in augustus 2019 overleed, maar het is ook de laatste prent waarin Plummer te zien is.

Al zal je Plummer binnenkort wel nog voor een laatste keer horen. Hij sprak namelijk de stem in van Rizzo in ‘Heroes of the Golden Masks’, een film over een slimme, dakloze Amerikaanse wees die op magische wijze getransporteerd wordt naar het oude Chinese koninkrijk Sanxingdui.

