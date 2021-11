Chris Pratt wordt stem van Garfield in nieuwe film

Over het script van de film is nog niets bekend. Garfield is een stripfiguur bedacht door Jim Davies. Die begon in 1976 een strip onder de naam Jon, maar veranderde dat later in Garfield - naar zijn grootvader. In de jaren 80 verschenen de eerste tv-series rond de oranje kat en zijn vriend, Odie de hond. In 2004 kwam ‘Garfield: The Movie’ uit, een combinatie van animatie en echte acteurs in de mensenrollen. De film was een succes en in 2006 volgde de sequel, ‘Garfield: A Tail of Two Kitties’. Bill Murray sprak voor beide films de stem van Garfield in.