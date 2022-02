Chris Pine en Zachary Quinto keren na pauze van 6 jaar terug in langverwachte ‘Star Trek’-film

FILM “Sommige stunts waren heel angstaanja­gend”: Tom Holland over zijn nieuwe film ‘Uncharted’

Vrijdag gaat de actiefilm ‘Uncharted’ in première in ons land. Daarin speelt Tom Holland (25) de jonge avonturier Nate Drake, die een eeuwenoude schat gaat zoeken. Met de hulp van een oude rot, Victor Sullivan, gespeeld door Mark Wahlberg (50). Holland speelde ‘Uncharted’ vaak tijdens de opnames van ‘Spiderman’. “Spiderman heeft een hogere stem dan Nate, dus dat was toch even aanpassen.”

