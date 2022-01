Chris Evans gaat Gene Kelly spelen in nieuwe film

FilmChris Evans (40) zou binnenkort wel eens in de dansschoenen van de legendarische acteur Gene Kelly kunnen stappen. People laat weten dat Evans momenteel in gesprek is met regisseurs om de ster te spelen in de tot nu toe titelloze film.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, en er is alweer een nieuw project op de markt gekomen waar fans naar kunnen uitkijken. Het gerucht gaat dat Chris Evans Gene Kelly gaat spelen in een film zonder titel, die gebaseerd is op een idee van Evans zelf.

De film zou gaan over een 12-jarige jongen die een ingebeelde vriendschap begint te creëren met de legendarische filmster Kelly terwijl hij werkt aan zijn volgende film. Naast de hoofdrol in de film, zal Evans het project ook produceren samen met Mark Kassen. T-Street Productions van Rian Johnson en Ram Bergman zal de film produceren, samen met John Logan, die drie keer is genomineerd voor een Academy Award en ook het script zal schrijven.

Evans, die vooral bekend is als Steve Rogers/Captain America in het Marvel Cinematic Universe, heeft een goed gevuld 2022 voor de boeg. Zijn huidige projecten omvatten de animatiefilm ‘Lightyear’, waarin hij de stem speelt van het iconische ‘Toy Story’-personage Buzz Lightyear. Hij speelt ook de hoofdrol in ‘The Gray Man’, de nieuwste regie van de Russo Brothers over een voormalige CIA-agent die voortvluchtig is geworden (Ryan Gosling) en die wordt opgejaagd door zijn voormalige collega (Evans). Ana de Armas, Regé-Jean Page en Billy Bob Thornton maken de cast van de film compleet.

