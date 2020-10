Chippendales-moordfilm cast eerste hoofdrol: Dev Patel speelt Somen ‘Steve’ Banerjee

FilmDe hele wereld kent de Chippendales-franchise, of je het nu wil toegeven of niet. Maar de wereldwijde striptease-acts kennen een gewelddadige geschiedenis. Zo is één van de oprichters, Somen ‘Steve’ Banerjee, aangeklaagd omdat hij z’n drie zakenpartners zou vermoord hebben. Net die geschiedenis wordt verfilmd. Banerjee wordt vertolkt door acteur Dev Patel (30).

De van origine Indiase Somen Banerjee kocht in de jaren 70 een vervallen club in Los Angeles. Die toverde hij om tot een stripclub waar enkel mannen aan het werk waren en vrouwen in het publiek zaten. De club kreeg de naam ‘Chippendales’ en was de eerste in z’n soort. Ondertussen worden de strippers kortweg ‘de Chippendales’ genoemd.

Moorden

Met de jaren (en de komst van choreograaf Nick De Noia) wonnen de Chippendales aan populariteit. Die choreograaf zou te veel met de eer gaan lopen zijn en daar kon Banerjee blijkbaar niet tegen. Hij wordt ervan verdacht de man te hebben laten vermoorden.

Dat is niet de enige moord die Somen ‘Steve’ Banerjee op z’n geweten had. Hij zou ook drie zakenpartners hebben laten ombrengen. Daarnaast stond hij erom bekend om de hulp van huurmoordenaars in te roepen om Chippendales-concurrenten uit te schakelen.

Casting en regie

Die gewelddadige geschiedenis krijgt nu z’n eigen film. Die gaat vooral over het verhaal van de ondertussen overleden Banerjee, maar zal ook andere elementen uit de gewelddadige Chippendales-geschiedenis vertellen. Zo zullen we ook Paul Snider te zien krijgen. Hij was de echtgenoot en moordenaar van Playboy-model Dorothy Statten. Volgens entertainmentwebsite Deadline wordt de film geregisseerd door Craig Gillespie, bekend van ‘I, Tonya’ en de live action-film ‘Cruella’, die binnenkort verschijnt.

De hoofdrol in de film is weggelegd voor de Brit Dev Patel. Die is het bekendst om z’n rol in de Oscarwinnende film ‘Slumdog Millionaire’ uit 2008, maar de acteur was ook al te zien in onder andere ‘Skins’ en ‘Lion’.