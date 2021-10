Chinese propagandafilm is succesvolste film van het moment: Marvel en Bond verslagen

FILMDe Chinese propagandafilm ‘The Battle at Lake Changjin’ is de ‘verrassende’ kaskraker van het moment. De prent bracht meer op dan blockbusters zoals de Bond-film ‘No Time To Die’ en Marvels ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. “Het was voor veel Chinezen een patriottische plicht om de film te gaan kijken”, zegt professor in de politieke wetenschappen Stanley Rosen.

‘The Battle at Lake Changjin’ speelt zich af in de Koreaanse oorlog tijdens de jaren 50. De film vertelt het verhaal van Chinese soldaten die ondanks enkele zware tegenslagen de strijd tegen de Amerikaanse troepen toch winnen.

Iets dat bij veel Chinezen duidelijk in de smaak valt: de film is de winstgevendste ooit in het land. In slechts twee weken bracht ‘The Battle at Lake Changjin’ meer dan 633 miljoen dollar (546 miljoen euro) op. Daarmee verslaat het met voorsprong ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, die ‘maar’ 402 miljoen dollar (347 miljoen euro) in een maand wist op te brengen.

“Ik was zo ontroerd door het offer van de soldaten”, zegt een toeschouwer op de recensiesite Douban. “Het noodweer waarin ze moesten strijden, was zo extreem. Maar ze hebben toch kunnen winnen. Ik ben zo trots.” “We weten allemaal dat dit een patriottische film is, maar ik moest echt huilen toen ik hem zag. Het voelde heel authentiek”, zegt een andere blogger.

Volgens een Amerikaanse professor in de politieke wetenschappen Stanley Rosen is het geen toeval dat zo veel Chinezen de film fantastisch vinden: “Het houdt immers verband met de aanhoudende spanningen tussen de VS en China. Het is indirect ook op die manier gepromoot. Het was voor veel Chinezen een patriottische plicht om de film te gaan kijken”, klinkt het.

“Verplicht”

Daarnaast zit er nog een andere reden achter het enorme succes: er is amper concurrentie. De Chinese autoriteiten maakten strikte afspraken met filmstudio’s. Zo mogen andere grote kaskrakers zoals ‘Dune’ en ‘No Time To Die’ pas eind oktober in de Chinese cinemazalen verschijnen. Bovendien is de propagandafilm verplicht voor leden van de Communistische Partij. “Werkeenheden organiseren collectieve kijkmomenten, wat voor een boost van de tickets zorgt”, zegt Aziëkenner Florian Schneider.

Tot slot is het in China verboden om kritiek te geven op de film. Vorige week nog werd een journalist gearresteerd, omdat hij “beledigende opmerkingen” gaf over de soldaten in de prent. Hij wordt beschuldigd van “het schenden van de reputatie en eer van nationale martelaren”.

