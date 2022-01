‘Chicken Run 2' in de maak, met Zachary Levi in de hoofdrol

Het vervolg krijgt de titel ‘Chicken Run: Dawn of the Nugget’. De prent wordt door productiehuis Aardman gemaakt in samenwerking met Netflix, en zal in 2023 op de streamingdienst te zien zijn. Hoewel we dezelfde personages te zien krijgen als in de eerste film, is de stemmencast wel bijna volledig vervangen. Mel Gibson, die in het origineel de rol van haantje Rocky vertolkte, zal bijvoorbeeld vervangen worden door de jongere acteur Zachary Levi (bekend van ‘Shazam!’). Julia Sawalha, die hoofdrolpersonage Ginger speelde, moet onderdoen voor de jongere actrice Thandiwe Newton. Sawalha is daar niet blij mee, en beschuldigt de makers nu van discriminatie op basis van haar leeftijd.