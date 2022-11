Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen droppen de trailer van ‘De Acht Bergen’

BV KIJK. Wanneer de camera’s niet meer welkom waren: de ‘Zillion’-afterparty door de ogen van onze BV’s

Na de première van de langverwachte film ‘Zillion’ volgde nog een spectaculaire afterparty in de Waagnatie in Antwerpen. Daar konden de aanwezigen na al die jaren nog eens een stevig feestje in ware Zillion-stijl meemaken. Na 1 uur ‘s nachts waren camera’s niet meer welkom, maar bekende Vlamingen gaven op sociale media toch nog een inkijk in hoe het feestje met slangen, dansers en veel vuurwerk eraan toe ging.

26 oktober