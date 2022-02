Charlize Theron voelde zich “zo bedreigd” door Tom Hardy op set van ‘Mad Max’

FILM IN BEELD. Zoë Kravitz pronkt met indrukwek­ken­de jurk op ‘The Bat­man’-première

Wij moeten nog wachten tot 2 maart, maar gisteren ging ‘The Batman’ al in première in Londen. Het was vooral Zoë Kravitz die met de aandacht ging lopen. De 33-jarige actrice, die Catwoman speelt in de superheldenfilm, deed alle hoofden draaien in een zwoele zwarte Saint Laurent-jurk. Het ‘Batman’-logo is er op een wel heel creatieve manier in verwerkt.

