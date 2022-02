Charlie Cox teleurgesteld over reacties op comeback in ‘Spider-Man’: “Het was muisstil in de bioscoop”

Film‘Daredevil’-ster Charlie Cox (39) vertelde in een interview met Radio Times dat hij in de cinema naar ‘Spider-Man: No Way Home’ was gaan kijken om te zien hoe fans zouden reageren op zijn cameo in de film. Dat bleek uiteindelijk niet te zijn gegaan zoals hij had gehoopt. Naar eigen zeggen was het resultaat “teleurstellend”.

“Het is grappig, ik kreeg zo veel sms’jes en zo veel telefoontjes over dat moment in de bioscoop”, vertelde Cox in het interview. “Mijn neef stuurde me een filmpje van iedereen die juichte toen ik in beeld kwam. Dus sloop ik een bioscoop binnen in de buurt van waar ik woon en stond letterlijk in de gang. En, helaas, mijn ervaring was dat het doodstil was!”

“Ik was zo teleurgesteld,” voegde de acteur eraan toe. “Mijn vrouw was bij me en ze was me aan het filmen omdat het leuk zou zijn om dat moment te hebben van iedereen die juicht, en dan gebeurt er eigenlijk het tegenovergestelde”, vertelt hij. “Ik moet in een van de enige bioscopen in Amerika hebben gezeten waar het doodstil was, maar het was nochtans stampvol, dus het was een echte anti-climax.”

Hoewel dat publiek niet de enthousiaste respons gaf die hij verwachtte, zei de acteur dat hij “genoeg sms’jes van andere mensen” had om te weten dat “het wel werd opgemerkt door de echte fans.” In interview onthulde hij ook nog dat de toekomst van zijn personage er wel nog goed uitziet en mogelijk nog verschijningen zal maken in het Marvel Cinematic Universe: “Ik weet iets,” lichtte Cox al een tipje van de sluier. “Ik weet niet veel, maar ik weet dat er iets anders zal zijn.”

