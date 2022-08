“Cast en crew wisten niet dat ‘Batgirl’ afgevoerd zou worden”

FilmNa maanden werk en een opgelopen rekening van bijna 90 miljoen euro was het woensdag plots over & out voor superheldenfilm ‘Batgirl’. Filmstudio Warner Bros maakte bekend de film in de diepvries te steken. Een beslissing waar de acteurs en regisseurs niét van op de hoogte waren gebracht, schrijft ‘The New York Post’.

Het moest hun droomproject worden, maar voor regisseursduo Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36) draaide superheldenfilm ‘Batgirl’ uit op een enorme teleurstelling. Producent Warner Bros besloot namelijk om de film, over het DC Comics-personage Barbara Gordon (gespeeld door Leslie Grace), niet uit te brengen. Niet in de bioscoop, maar ook niet op streamingdienst HBO Max. “We zijn bedroefd en in shock door het nieuws”, liet het duidelijk teleurgestelde regisseursduo woensdag via sociale media weten in een gezamenlijke mededeling. “En nu ga ik proberen om te genieten van mijn huwelijksreis met mijn eigen superheldin, Loubna”, voegde El Arbi er nog aan toe. De twee vierden afgelopen weekend hun huwelijksfeest in Tanger, Marokko, in aanwezigheid van onder meer Will Smith.

Intussen vertellen verschillende bronnen in ‘The New York Post’ dat de regisseurs - net zoals cast en crew - niet op voorhand op de hoogte waren gebracht van de beslissing. Volgens ‘The Hollywood Reporter vernamen ze het nieuws dan weer kort voor de eerste artikels online verschenen. “Ze hadden geen idee dat de film afgevoerd zou worden”, klinkt het in ‘The New York Post’. “Dat is echt een gigantisch probleem.” Dat het nieuws niet was doorgebrieft aan cast en crew zou de schuld zijn van Mike De Luca, CEO van de Warner Bros. Film Group, klinkt het. “Hij staat bekend om z'n complete onvermogen om slecht nieuws te brengen. Hij vermijdt alle confrontatie, als een bang konijntje.”

Banden voor het leven

Ook hoofdrolspeelster Leslie Grace reageerde intussen verslagen op sociale media. “Gezien het recente nieuws over onze film ‘Batgirl’: ik ben zo trots op de liefde, het harde werk en de bedoelingen die onze geweldige cast en onvermoeibare crew zeven maanden lang in Schotland in de film hebben gestoken. Ik voel me zo gezegend dat ik met de grootsten mocht werken en banden voor het leven heb gesmeed.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Leslie Grace (@lesliegrace)

‘Batgirl’ zou oorspronkelijk gemaakt worden voor HBO Max, het streamingplatform van Warner Bros. Wat later werd beslist dat de film toch twee releases zou krijgen: in de cinema én via streaming. Maar wellicht heeft de nieuwe CEO van Warner Bros. - David Zaslav, die volop wil inzetten op bioscoopproducties om te concurreren met het sterkere Marvel - beslist dat deze productie te kleinschalig was voor de bioscoop. “Zo wil hij het merk DC Comics beschermen”, aldus regisseur Jan Verheyen. Al doen er ook geruchten de ronde dat de prent niet goed onthaald werd bij de eerste testscreenings. “Maar de film was verre van af”, benadrukt het regisseursduo in hun statement. “We hopen oprecht dat fans van over de hele wereld misschien ooit eens kans krijgen om de afgewerkte film te zien. Insa’Allah.” Een bron van ‘The New York Post’ bevestigt dat ook: er zou maar één testscreening plaatsgevonden hebben, en de resultaten daarvan waren ‘niet ongewoon’.

