Carry Goossens en Peter Van den Eede herenigd in ‘De zonen van Van As’: “Of er een vervolg komt? Veel zal te maken hebben met Jaak Van Assche”

Film Producer ‘Pirates of the Carribean’-films zet deur op kier voor Johnny Depp: “Er is nog niks definitief”

Het afgelopen halfjaar circuleerden er veel geruchten dat de Amerikaanse acteur Johnny Depp (59) zijn rol als Captain Jack Sparrow zou hernemen in de zesde film van de ‘Pirates of the Carribean’-franchise. Steeds werden deze beweringen per direct van tafel geveegd. Tot nu. In een nieuw interview reageert producer Jerry Bruckheimer (79) erg mysterieus, iets wat de geruchtenmolen weer op volle toeren laat draaien. “We ondernemen kleine stappen.”

14 december