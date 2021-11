Carole Baskin doet niet mee en Joe Exotic probeert vrij te komen: dit weten we al over ‘Tiger King 2'

Film ‘Harry Pot­ter’-regisseur Chris Columbus ziet reünie met de originele cast wel zitten

Een verfilming van ‘Harry Potter and the Cursed Child’ met de originele cast? Chris Columbus, de 63-jarige regisseur van de eerste twee films, is alvast optimistisch. In een interview met The Hollywood Reporter maakte de man duidelijk dat hij een terugkeer naar het witte doek wel ziet zitten.

12 november