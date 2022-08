‘Bullet Train’ is geen alleenstaand fenomeen: treinen in films zijn een niet te stoppen succesverhaal

Film“Hey, this is kind of nice”, zegt het personage van Brad Pitt wanneer hij op de trein stapt in ‘Bullet Train’. De laatste 120 jaar zijn er veel filmmakers die dat hebben gedacht: of je nu voor horror, komedie, romance of spanning kiest, de trein blijkt een ideaal filmdecor. All aboard!