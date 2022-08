Buitenland smult wél van Dimitri Vegas en ‘H4Z4RD’: “Er zijn al gesprekken voor Amerikaanse remake”

FilmGordel aan en volle gas richting buitenland. Deed ‘H4Z4RD’ de Vlaamse zalen nog niet vollopen, dan smúllen ze over de grens wel van onze Dimitri Vegas’ grote filmdebuut. “De producenten van ‘Game of Thrones’ vinden de prent geweldig en we voeren al gesprekken voor een Amerikaanse remake”, vertelt hij ons exclusief in Londen bij de aftrap van de buitenlandse promotour. “In Vlaanderen hebben we een inschattingsfout gemaakt met een zomerrelease, maar via het internationale luik en streaming zal binnenkort iedereen ‘H4Z4RD’ gezien hebben.”