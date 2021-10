Britse acteur Michael Caine (88) stopt dan toch niet met acteren

FILM Ettelijke martini’s, honderden ‘moorden’ en bedpart­ners in overvloed: 25 James Bond-films in cijfers

2 oktober James Bond is helemaal terug met de 25ste film ‘No Time To Die’. Een van de meest opvallendste zaken in de prent is hoe 007 veel loyaler is aan zijn Bond Girls. Dating-app Fluttr analyseerde alle iconische films en bracht de seksuele veroveringen, de voorliefde heeft voor drank en geweld, en het algemene gedrag van Bond in kaart gebracht.