Brigitta Callens overweegt rechtszaak aan te spannen tegen film ‘Zillion’ wegens reputatieschade

“Brigitta Callens heeft van de makers van Zillion de vraag gekregen om mee te werken aan de film en heeft bij monde van mezelf geantwoord dat in geen geval te willen doen”, zegt Mussche. “Omdat ze de publiciteit net wil ontlopen in plaats van ze op te zoeken. Mevrouw Callens tracht zich volledig af te zonderen van de media, maar heeft via via vernomen dat een zekere Dennis Black Magic gezegd zou hebben dat het haar eigen fout is dat ze negatief wordt voorgesteld in de film. Omdat ze niet heeft willen meewerken. Mijn cliënte heeft de film niet gezien, maar maakt uit alle artikels die erover verschenen zijn op dat het zonneklaar is dat die link gelegd wordt”, klinkt het.

“Als ook nog eens blijkt dat er in de film gesuggereerd wordt dat mijn cliënte een verdachte rol heeft gespeeld in de beruchte homejacking-zaak is dat voor haar regelrechte reputatieschade”, aldus nog Mussche. Callens werd in december 2000 samen met ‘Zillion’-goeroe Frank Verstraeten (vandaag 53) slachtoffer van een homejacking. Verstraeten wordt ervan verdacht de homejacking in scène te hebben gezet, maar is later vrijgesproken van die beschuldiging.

Volledig scherm Brigitta Callens in haar jonge jaren, daarnaast actrice Charlotte Timmers die haar vertolkt in 'Zillion'. © Photo News/Kos

“Dat is trouwens ook wars van de uitspraak die er destijds in deze zaak werd gedaan: Callens was schadelijder, geen verdachte. Dit is heel vergaand. Daarom zullen we zeker onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn. De makers verschuilen zich achter het feit dat het vrouwelijk personage in de film fictief is, maar niet alle vormen van fictie zijn toegelaten. Als het fictieve element te nauw geconnecteerd is met de realiteit, wat hier klaarblijkelijk het geval is, kunnen de makers van de film in aanmerking komen om aangeklaagd te worden. De reputatieschade zit mijn cliënt hoog omdat zowel vrienden als familie zwaar reageren op het feit dat zij op de meest negatieve manier wordt voorgesteld. Hier kunnen mogelijk stappen worden ondernomen.”

