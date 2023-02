Brian May hint op vervolg op ‘Bohemian Rhapsody’-film: “Nog verschrikkelijk veel gebeurd”

Film Hype rond ‘All Quiet On The Western Front’ brengt Oscarkan­sen ‘Close’ in het gedrang: “Zeg nooit nooit, maar zoals de kaarten er nu bijliggen...”

Na de BAFTA’s kan niemand er nog omheen: het is allesbehalve stil rond ‘All Quiet On The Western Front’. De Duitse prent, die bij ons momenteel te zien is op Netflix, raast als een wervelwind door alle awardshows. Dat belooft voor onze eigen Lukas Dhondt, die met het kleine, breekbare ‘Close’ genomineerd is in dezelfde Oscarcategorie als het grote geweld uit Duitsland. Waar zit precies de kracht van ‘All Quiet On The Western Front’? En maken wij überhaupt nog een kans? We vroegen het aan filmexpert Peter Van Camp. “Het is geen meesterwerk hoor.”