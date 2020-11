Brexit levert problemen op voor film over prinses Diana

Het was casting director Amy Hubbard die het probleem aankaartte. Op Twitter lanceerde ze een zoektocht naar een jonge acteur die ‘geloofwaardig een elf jaar oude prins William zou kunnen spelen’. Maar ze voegde eraan toe: “Hij moet een Europees paspoort hebben (en dus GEEN Brits-Europees, door de nieuwe Brexit-regels vanaf 1 januari 2021).” De film wordt namelijk in Duitsland opgenomen. Er is nog steeds geen overeenkomst over de Brexit, en dus is het onduidelijk of Britten volgend jaar nog in Europa zullen kunnen werken. Dat maakt heel wat Britse acteurs ongerust. Zo schreef Tristan Pretty (‘Clued Up’): “Betekent dit dat Britse acteurs mogelijk rollen zullen verliezen door van de Brexit?” En Martin Johnston, die in het toneelstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’ speelde, voegde eraan toe: “Vrijheid van Verkeer eindigt voor Britse inwoners binnen 37 dagen. Dat zal een negatieve impact hebben op acteurs uit het Verenigd Koninkrijk. Wie in het buitenland wil werken zal een visum of werkvergunning nodig hebben, wat veel tijd vraagt voor werk met een snelle doorlooptijd.”