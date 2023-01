Brendan Fraser moest 'dikmaakpak' aan voor ‘The Whale’: “Ik at soms een hele dag niet, zodat mijn hongergevoel écht was”

FilmNiet dé meest genomineerde film voor de Oscars, maar wel die met de meest opvallende comeback. In ‘The Whale’ speelt Brendan Fraser, ooit Hollywood-hunk nummer één, een man van 270 kilo. “Ik kon er al mijn frustraties in kwijt”, zegt de voormalige ‘The Mummy’-ster. “Al maakte het pak dat ik moest dragen me letterlijk duizelig.”