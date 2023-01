Brendan Fraser in tranen, Christina Applegate mét wandelstok en een grap over prins Harry: dit waren de Critics' Choice Awards

FilmZondag doften de grootste sterren zich op voor de Critics’ Choice Awards, de awardshow ter ere van de beste film- en tv-prestaties. ‘The Whale’-acteur Brendan Fraser (54) maakte er een indrukwekkende passage met zijn emotionele speech, Jennifer Coolidge werd opnieuw beloond en Chelsea Handler, presentatrice van dienst, kon het niet laten om een grap te maken over prins Harry’s penis. We zetten de opvallendste momenten en prijzen op een rijtje.

Van een comeback gesproken. Brendan Fraser nam de award voor Beste acteur met ‘The Whale’ in handen en dat emotioneerde de acteur duidelijk. Hij versloeg daarmee onder andere Austin Butler in ‘Elvis’ en Tom Cruise in ‘Top Gun: Maverick’. Tijdens zijn speech rolden de tranen over zijn wangen, waardoor hij regelmatig moest pauzeren. “Als je worstelt met zwaarlijvigheid of als je het gevoel hebt dat je in een donkere zee zit”, verwees hij naar de film. “Dan wil ik dat je weet dat als je de kracht kan hebben om gewoon op te staan en naar het licht te gaan, er goede dingen zullen gebeuren.” Die boodschap greep ook het aanwezige publiek aan. ‘Abbott Elementary’-actrices Sheryl Lee Ralph en Lisa Ann Walter werden emotioneel, Henry Winkler gaf Fraser een staande ovatie.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Brendan Fraser © REUTERS

‘Everything Everywhere All At Once’ scheerde hoge toppen en ging lopen met de award voor Beste film, Beste bijrol als acteur, Beste regisseur en Beste scenario. De prent komt daarmee als grote winnaar naar voren, en dat tegenover kleppers waaronder ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Babylon’, ‘The Banshees of Inisherin’ en ‘Elvis’.

Producer Jonathan Wang droeg de overwinning op aan alle Aziatisch-Amerikaanse immigrantenouders - waaronder zijn overleden vader - die alles opofferden om hun kinderen een beter leven te geven. “Deze prijs is opgedragen aan mijn vader, een Taiwanese immigrant die zichzelf vroegtijdig in het graf heeft gewerkt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De cast van 'Everything Everywhere All at Once'. © Getty Images for Critics Choice

Actrice Christina Applegate verscheen voor het eerst sinds ze bekendmaakte dat ze aan MS lijdt op een awardshow. Aan de zijde van haar elfjarige dochter en een wandelstok skipte ze de rode loper, maar poseerde ze wel graag backstage.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Christina Applegate © Getty Images for Critics Choice

Comédienne Chelsea Handler nam de presentatie van de show op zich en kon het tussen de uitreikingen door niet laten om op de actualiteit in te spelen. Ze haalde de opvallende onthulling van prins Harry aan, dat zijn penis gewond raakte tijdens een slopende liefdadigheidstocht door de Noordpool in 2011. “Dahmer werd de op twee na best bekeken show op Netflix met een totale kijktijd van één miljard uur, wat blijkbaar dezelfde hoeveelheid tijd is die we zullen hebben om prins Harry te horen praten over zijn bevroren penis. Het is al genoeg.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Chelsea Handler © Getty Images for Critics Choice

Cate Blanchett ging huiswaarts met de award voor Beste actrice voor haar rol in ‘Tár’. “Ik kan niet geloven dat ik hier ben. Dit is belachelijk. Ik ben zo oud!”, aldus de 53-jarige actrice. “Stop de race van dit alles op televisie. Want, kan ik je vertellen, elke vrouw met een televisie, film, reclame, tamponreclame - wat dan ook - jullie doen geweldig werk dat me voortdurend inspireert. Dus dankjewel. Ik deel dit met jullie allemaal.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Cate Blanchett © AFP

Niet alleen Brendan Fraser, ook Jennifer Coolidge maakte een epische comeback. Nadat ze vorige week een Golden Globe ontving, kreeg ze nu ook het beeldje voor Beste vrouwelijke bijrol in ‘The White Lotus’. De 61-jarige actrice hield een inspirerende toespraak en eindigde met: “Alle mensen die de hoop een beetje hebben opgegeven, ik hoop dat dit je inspiratie geeft.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jennifer Coolidge © Chris Pizzello/Invision/AP

Angela Bassett schrijft dat weer de prijs voor Beste vrouwelijk bijrol op haar naam. Die verdienste krijgt ze voor haar werk in ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Tijdens haar speech greep ze graag het moment aan om het belang van de superheldenfranchise en ‘zwarte cinema’ te benadrukken. “Ik hoop dat de deur openblijft en dat de sky de limit is voor andere zwarte filmmakers, zodat ze zich bij ons kunnen aansluiten.” Daarbovenop bedankte ze ook de overleden ‘Wakanda’-acteur Chadwick Boseman. “Bedankt aan Chadwick voor je liefde en licht om ons heen. We hadden toen en nu geen geschiedenis kunnen schrijven zonder jou.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Angela Bassett © Getty Images for Critics Choice

‘Better Call Saul’ was dan weer de grote winnaar wat televisie betreft. De reeks werd benoemd tot Beste dramaserie. Daarmee schoven ze ‘Andor’, ‘Bad Sisters’, ‘The Crown’, ‘Euphoria’, ‘The Good Fight’, ‘House of the Dragon’, ‘Severance’ en ‘Yellowstone’ aan de kant.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De cast van 'Better Call Saul'. © Getty Images for Critics Choice

Amanda Seyfried kreeg de eer van Beste actrice in de categorie limited serie of film voor televisie. Dat verdiende ze door haar rol als Elizabeth Holmes in ‘The Dropout’. En zo zagen onder andere Julia Roberts en Lily James de award recht onder hun neus voorbijgaan.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Amanda Seyfried © Chris Pizzello/Invision/AP

Dit zijn alle winnaar op een rijtje: Filmprijzen Beste film: ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste acteur: Brendan Fraser – ‘The Whale’ Beste actrice: Cate Blanchett – ‘Tár’ Beste mannelijke bijrol: Ke Huy Quan – ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste vrouwelijke bijrol: Angela Bassett – ‘Black Panther: Wakanda Forever’ Beste jonge acteur of actrice: Gabriel LaBelle – ‘The Fabelmans’ Beste acteurduo: Glass Onion: ‘A Knives Out Mystery’ Beste regisseur: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste scenario: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste aangepast scenario: Sarah Polley – ‘Women Talking’ Beste cinematografie: Claudio Miranda – ‘Top Gun: Maverick’ Beste productieontwerp: Florencia Martin, Anthony Carlino – ‘Babylon’ Beste bewerking: Paul Rogers – ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste kostuumontwerp: Ruth E. Carter – ‘Black Panther: Wakanda Forever’ Beste haar en make-up: ‘Elvis’ Beste visuele effecten: ‘Avatar: The Way of Water’ Beste komedie: ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ Beste geanimeerde film: ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’ Beste anderstalige film: ‘RRR’ Beste lied: Naatu Naatu – ‘RRR’ Beste score: ‘Hildur Guðnadóttir – Tár’ Televisieprijzen Beste dramareeks: ‘Better Call Saul’ Beste acteur in een dramareeks: ‘Bob Odenkirk – Better Call Saul’ Beste actrice in een dramareeks: Zendaya – ‘Euphoria’ Beste mannelijke bijrol in een dramareeks: Giancarlo Esposito – ‘Better Call Saul’ Beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks: Jennifer Coolidge – ‘The White Lotus’ Beste komediereeks: ‘Abbott Elementary’ Beste acteur in een komediereeks: Jeremy Allen White – ‘The Bear’ Beste actrice in een komediereeks: Jean Smart – ‘Hacks’ Beste mannelijke bijrol in een komediereeks: Henry Winkler – ‘Barry’ Beste vrouwelijke bijrol in een komediereeks: Sheryl Lee Ralph – ‘Abbott Elementary’ Beste limited reeks: ‘The Dropout’ Beste film, gemaakt voor tv: Weird: ‘The Al Yankovic Story’ Beste acteur in een film of reeks, gemaakt voor tv: Daniel Radcliffe – ‘Weird: The Al Yankovic Story’ Beste actrice in een film of reeks, gemaakt voor tv: Amanda Seyfried – ‘The Dropout’ Beste mannelijke bijrol in een film of reeks, gemaakt voor tv: Paul Walter Hauser – ‘Black Bird’ Beste vrouwelijke bijrol in een film of reeks, gemaakt voor tv: Niecy Nash-Betts – ‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ Beste anderstalige reeks: ‘Pachinko’ Beste geanimeerde reeks: ‘Harley Quinn’ Beste talkshow: ‘Last Week Tonight with John Oliver’ Beste coemdyspecial: ‘Norm Macdonald: Nothing Special’

LEES OOK