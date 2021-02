Brad Pitt en Sandra Bullock binnenkort voor het eerst samen te zien in Japanse actiefilm

Volgens het Amerikaans magazine The Hollywood Reporter zou de film iets weg hebben van ‘Speed’, een film uit 1994 waar Bullock een hoofdrol in speelde. Ook ‘Non-Stop’, een thriller uit 2014 waar Liam Neeson (68) in schitterde, zou in de buurt komen. David Leitch is de regisseur van de nieuwe film en hij krijgt er meteen ook een topcast bij. Naast actrice Joey King zullen ook Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Andrew Koji en Michael Shannon te zien zijn.

Hoewel Sandra Bullock de pannen van het dak speelde in ‘Ocean’s Eight’ (de vrouwelijke spin-off van Pitt’s ‘Oceans Eleven’), zag je de twee nog nooit in dezelfde film. Voor Brad Pitt is ‘Bullet Train’ zijn eerste werk sinds het succes van ‘Once Upon A Time In Hollywood’, waarvoor hij zijn eerste en langverwachte Oscar ontving. Bullock daarentegen won haar eerste Oscar al in 2010 voor haar acteerprestaties in ‘The Blind Side’. Benieuwd of ook ‘Bullet Train’ binnenkort in de prijzen valt...