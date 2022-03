Zoë Kravitz stapt met 'The Batman’ uit schaduw van ouders: “Ik heb me vaak geschaamd als papa me van school haalde”

“Op school vertelde ze nooit aan mensen wie haar ouders waren. Sommige kinderen hadden dat in hun voordeel gebruikt, maar dat was niet Zoë haar stijl. Alles wat ze heeft bereikt, heeft ze zelf gedaan.” Lenny Kravitz (57) — de soulvolle rocker met hits als 'American Woman', 'Mr. Cab Driver' en 'Are You Gonna Go My Way' achter z'n naam — vertelt steevast hoe fier hij is op z'n enige kind. “Vroeger was zij 'dochter van', tegenwoordig ben ik 'vader van'. Wat ze in 'The Batman' doet: dat is iconisch. Ik ben zo trots op haar.”