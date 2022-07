Tienerkomedie van familie Verheyen vanaf 31 juli te bekijken op Netflix

Film Van Robert De Niro tot Taylor Swift: Matthias Schoe­naerts met hoop sterren in nieuwe film ‘Amsterdam’

Dat Matthias Schoenaerts (44) druk bezig is met de opnames van ‘Amsterdam’ was al langer bekend, maar ondertussen kunnen we al het eerste resultaat bewonderen. In de eerste trailer van de film zien we namelijk hoe ‘onze’ Schoenaerts het gezelschap krijgt van enkele bekende Hollywoodacteurs zoals Robert De Niro, Margot Robbie en Kevin Hart.

